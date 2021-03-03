Рейды по пьяным водителям проведет ГИБДД в Петербурге и Ленобласти

ГИБДД выйдет в рейды по пьяным водителям. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Рейды по поимке нетрезвых водителей пройдут в Петербурге и Ленинградской области в преддверии Международного женского дня, который отмечается 8 марта. Любителей прокатиться под мухой будут ловить и после торжеств.

- Госавтоинспекция проведет несколько рейдов по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения на территории Санкт-Петербурга: в ночь с 5 на 6 марта, с 6 на 7 марта и с 19 на 20 марта 2021 года, - сообщает пресс-служба УГИБДД петербургского Главка.

На дороги Ленинградской области инспекторы также выйдут трижды: с 6 на 7, с 7 на 8 и с 20 на 21 марта 2021 года.

Водителям напоминают, что за езду в пьяном виде полагается штраф в 30 тысяч рублей плюс лишение прав на срок от полутора до двух лет. Отказ от медосвидетельствования ведет ровно к тем же последствиям.