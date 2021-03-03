Депутаты Петербурга предложили выплачивать учителям по 20 тысяч рублей за работу в пандемию

ЗакС предложил выплатить петербургским учителям до 20 тысяч рублей за работу в пандемию Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга предложили выплачивать учителям школ, которые продолжали работу во время пандемии, по 20 тысяч рублей. Об это в парламенте заговорили в среду, 3 марта 2021 года. Отмечается, что единоразовые выплаты обойдутся городскому бюджету в 740 млн рублей.

- Депутаты отметили, что денег из школьных фондов на премирование учителей попросту не хватит на все выплаты. В связи с этим Дмитриева и Трохманенко предложили выплатить работавшим во время пандемии учителям по 10-20 тысяч рублей. По информации Потехиной, это – около 37 тысяч педагогов, - пишет "Мойка78".

Дмитриева отметила, что подвергали риску свое здоровье. Однако выплаты по больничным в таком случае значительно ниже, чем размер заработной платы. Также многим педагогам приходилось одновременно работать, как очно, так и дистанционно.