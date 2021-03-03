Полуторамиллионный кубометр снега утилизировали в Петербурге с начала зимы

Снега нынешней зимой много. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Нынешняя зима оказалась в Петербурге гораздо более снежной, чем прошлая. Природа задала «перцу» как жителям Северной столицы, пробивавшимся через сугробы, так и коммунальным службам. И хоть календарная весна уже наступила, но расслабляться рано. А тем временем, пункты «Водоканала» приняли полуторамиллионный кубометр снега.

- В северных городах создание стационарных снегоплавильных пунктов себя полностью оправдывает, дает экономический и экологический эффект. Грязный снег необходимо вывозить и утилизировать как можно быстрее, - приводит слова Александра Беглова пресс-служба губернатора Петербурга.

Всего в городе круглосуточно работает 11 снегоплавильных и семь снегоприемных пунктов «Водоканала». Их общая производительность в сутки составляет 101 500 кубометров.

А всего с начала зимнего сезона в Петербурге утилизировано 1 540 000 «кубов» снега.