Козловский, Гергиев и Водолазкин расскажут петербуржцам об истории футбола

В Северной столице появился экскурсионный маршрут о футболе. Фото: Александр ГЛУЗ

В Северной столице появился новый экскурсионный маршрут. Он посвящен истории футбола. Автором необычной экскурсии стал известный в Петербурге гид Федор Погорелов. Спортивный маршрут он разрабатывал около трех недель. Изюминка этого аудиогида заключается в том, что рассказывать историю этого вида спорта любителям футбола будут известные личности, в числе которых актер Данила Козловский, писатель Евгений Водолазкин, худрук Мариинского театра Валерий Гергиев.

- Всего аудиоэкскурсия длится полчаса. Она охватывает культовые футбольные места города, - говорит Федор Погорелов. – Суть ее в том, что человек, оказавшись в той или иной локации, может послушать связанную с ней историю, потом дойти до следующей точки и снова включить аудиогид.

В маршрут включены такие локации, как Пионерская площадь, где прошел первый в городе футбольный матч, дом, где жил знаменитый композитор Дмитрий Шостакович, являвшийся заядлым болельщиком футбола.

Аудиогид бесплатный, доступен по ссылке.