11 муниципальных депутатов Петербурга лишат мандатов по результатам проверки

11 мундепов лишились мандатов из-за финансовых нарушений. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

11 депутатов муниципальных образований Санкт-Петербурга лишились или будут лишены мандатов из-за различных нарушений. Такие данные привел глава Комитета территориального развития Андрей Чапуров, выступавший с докладом об итогах работы за 2020 год в Заксобрании.

- Почти в два раза снизилось количество нарушений в ходе формирования и исполнения бюджетов. Общая сумма снизилась с 529 до 301 млн рублей. Но, несмотря на положительную тенденцию, все еще есть неэффективное использование средств, превышение фонда оплаты труда, - отметил чиновник. - Из-за нарушений при подаче деклараций в прокуратуру направлено 25 обращений по муниципальным депутатам. 11 из них лишились мандатов.

Проверяющие обещают усилить внимание к финансовой дисциплине муниципалитетов, но иногда ничего не могут поделать с «хулиганством» депутатов.

- «МО «Волковское»: заживо хоронят депутата. Купчино: глава заявляет, что ее заставили подписывать коррупционные контракты, - возмутился Чапуров и отметил, что госслужащих оценивают гораздо строже.