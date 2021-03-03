Сто дней до начала ЕВРО-2020 отметили в Петербурге

В Петербурге отметили 100 дней до начала ЕВРО-2020 Фото: Олег ЗОЛОТО

В среду, 3 марта 2021 года, в Санкт-Петербурге отметили важное спортивное событие - 100 дней до старта ЕВРО-2020, который был перенесен на год из-за пандемии. Это уже второй раз, когда отмечается этот праздник. Однако, как отметил генеральный директор Оргкомитета мероприятия в Северной столице Алексей Сорокин - на этот раз играм быть.

- Я сейчас уверен что ЕВРО будет, иначе мы бы вас не тревожили этим праздником – 100 дней до евро. ЕВРО будет - это неизбежно, переносить его некуда, - отметил Сорокин.

ЕВРО 2020 состоится с 12 июня по 12 июля 2021 года Фото: Олег ЗОЛОТО

Добавим, что сам город уже готов принимать большое спортивное мероприятие, тем более, что после ЧМ-2018 остались хорошие наработки. Так, в Петербурге будет работать система Fan ID – паспорта болельщиков.

Принимать игры будет "Газпром Арена". На стадионе пройдет матчи России и Бельгии 13 июня. ЕВРО 2020 состоится с 12 июня по 12 июля 2021 года в 12 городах. Кроме Петербурга, это будут Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.