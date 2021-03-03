Стало известно, как пройдет ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге

Петербуржцам рассказали, как будет проходить ЕВРО-2020 Фото: Олег ЗОЛОТО

Этим летом Санкт-Петербург будет принимать ЕВРО-2020. В среду, 3 марта 2021 года, в городе отметили 100 дней до начала столь значимого спортивного события. На пресс-конференции, состоявшейся по поводу предстоящего футбольного мероприятия, рассказали, будут ли пускать фанатов на стадион, чтобы поболеть за сборную России.

- Будут ли болельщики – этот вопрос еженедельно прорабатывается. Вы видите, что ситуация с пандемией в Петербурге выглядит неплохо. Пока надеемся на 50 процентов зрителей, - рассказал генеральный директор Оргкомитета ЕВРО 2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин.

Он отметил, что окончательно решение будет принято 7 апреля. Однако после Петербург сможет пересмотреть его в зависимости от ситуации с коронавирусом.

- Мы подходим к этому максимально ответственно. Ничто не должно создавать угрозу нашим болельщикам, нашим гостям. Приедут ли иностранные болельщики – тоже будет решаться, - добавил Сорокин.

Отмечается, что как и во время ЧМ-2018 в Петербурге будут организованы фанзоны для тех, кто не сможет попасть на стадион.