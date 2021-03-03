Глава петербургского управления СК Клаус назначен помощником Бастрыкина

Александр Клаус переходит на работу в Москву. Фото: ГСУ СК РФ по СПб

Руководитель Главного управления следственного комитета России Александр Клаус уходит со своего поста. По распоряжению президента России, он переезжает в Москву, где станет заместителем главы СК Александра Бастрыкина.

- Президент России Владимир Путин назначил Александра Клауса заместителем председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Соответствующий указ подписан 3 марта, - пишут «Невские новости».

Напомним, что Александр Клаус работал в правоохранительных органах Петербурга более 15 лет. В 2005 – 2007 годах он занимал должности начальника отдела криминалистики городской прокуратуры и прокурора Выборгского района.

Позднее стал первым замом руководителя следственного управления СК при прокуратуре. В 2011 перешел на должность заместителя главы регионального управления СК по Петербургу, а в 2014-м возглавил управление.

Кто сменит Александра Клауса в этом качестве, пока не определено.