Дворовый футбол будут развивать в Петербурге

В Петербурге планируют развивать дворовой футбол Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге планируют развивать дворовый футбол. Об это заявил председатель комитета по физической культуре и спорту правительства города Антон Шантырь в среду, 3 марта 2021 года, во время пресс-конференции, посвященной предстоящему ЕВРО-2020.

- Мы в преддверии подписания четырехстороннего соглашения по развитию футбола в Петербурге. Одна из составляющих – дворовый футбол. И большая ставка – на наследие чемпионата Европы, - отметил Шантырь.

Он рассказал, что планируется создавать школьные футбольные клубы. По этому поводу уже идут переговоры с учебными заведениями. Также в городе хотят развивать и гроу-футбол для взрослых.

- Жители любят этот спорт. Это дает возможность и оздоравливать население и привлекать к занятию спортом, - заключить председатель комитета.

Напомним, что летом Петербург станет одним из городов, где пройдут матчи ЕВРО-2020. Отмечается, что болельщики смогут посещать стадион. Однако какой будет наполняемость трибун, пока обсуждается.