Петербурженка отсудила 100 тысяч у больницы за помятую крышу машины

За побитую машину петербурженки больница заплатит больше 100 тысяч рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Больше года понадобилось жительнице Петербурга, чтобы взыскать деньги за помятую машину. 3 марта Кировский районный суд удовлетворил иск женщины к Городской больнице №14, с крыши которой и свалился кусок конструкции.

- Истец указала, что является собственником автомобиля марки «Ситроен С4». 19 декабря 2019 года около 00 часов 45 минут истец обнаружила, что ее автомобиль, припаркованный во дворе у дома 13 по проспекту Стачек, поврежден в результате падения кровли с крыши здания, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Для фиксирования причиненных повреждений, женщина вызвала полицию. Позднее было установлено, что здание принадлежит больнице. Хозяйка машины направила администрации требование компенсировать ущерб, но там своей вины не признали.

Однако суд решил по-другому: женщине присудили 104 400 рублей компенсации ущерба, 5 000 – за оценку повреждений машины экспертом и, расходы по уплате государственной пошлины в размере 3 388 рублей. А вот моральную компенсацию в 40 тысяч ч больницы брать не стали.