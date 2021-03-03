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Спорт

Семак ответил на предложение возглавить сборную России по футболу

Вопрос о карьере главному тренеру "Зенита" задали на пресс-конференции ЕВРО-2020 в Петербурге
Авторы (2):
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
Алина ЧЕМЕРИСАлина ЧЕМЕРИС
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Сергей Семак рассказал, хотел бы он возглавить сборную России по футболу

Сергей Семак рассказал, хотел бы он возглавить сборную России по футболу

Фото: Олег ЗОЛОТО

Главный тренер ФК "Зенит" Сергей Семак рассказал, хочет ли он возглавить сборную России по футболу на предстоящих матчах ЕВРО-2020. Такой вопрос ему задали в среду, 3 марта 2021 года, во время пресс-конференции, посвященной предстоящему спортивному событию, которая прошла в Санкт-Петербурге.

- У нашей сборной есть тренер. И мы переживаем за нашу сборную, за наших игроков, чтобы они радовали болельщиков, - отметил Семак.

Спортсмен добавил, что российская сборная не является фаворитом в футбольном мире. Однако важно видеть в наших игроках желание побеждать, отдавать все силы ради игры и победы.

- И если болельщики видят это – все хорошо, - добавил Семак.

Во время пресс-конференции рассказали, что в этом году ЕВРО-2020 все же состоится. Игры пришлось перенести из-за пандемии. Однако сейчас эпидситуация в Петербурге вполне стабильна, поэтому болельщики даже смогут посещать стадион во время матчей.

ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге