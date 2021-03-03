Миллион роз отправили в Петербург и Ленобласть к 8 марта

Миллион роз и 1,5 миллиона тюльпанов отправили в торговые сети производители Ленобласти к 8 марта Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Около полутора миллионов тюльпанов и почти один миллион роз отправили в торговые сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области производители региона специально к Международному женскому дню. Прекрасные цветы были с заботой выращены в теплицах, чтобы радовать представительниц прекрасного пола. Об этом в среду, 3 марта 2021 года, рассказали в администрации области.

- Розы, луковичные цветы и рассаду для озеленения выращивают в защищенном грунте на шести агропредприятиях региона. В 2020 году в Ленинградской области произведено 33,6 миллионов штук роз, план на 2021 год – 35,2 миллионов, - рассказали в администрации.

Овощные тепличные комплексы специально к весеннему празднику заранее увеличили посадки зеленых культур, огурцов и томатов, чтобы обеспечить повышенный спрос торговых сетей.

По итогам 2020 года общая площадь зимних овощных теплиц увеличилась на 10% и составила 61,5 гектаров. В них было выращено порядка 31 тысяч тонн овощей, что на 4% больше, чем годом ранее.