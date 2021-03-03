Метель накроет 6 марта Ленинградскую область

Метель накроет Ленобласть 6 марта Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Весна совсем недолго порадовала жителей Ленинградской области. Скоро погода снова изменится и ненадолго вернется зима. Так, МЧС региона предупреждает, что в субботу, 6 марта 2021 года, начнется метель и сильный, порывистый ветер. Несколько дней перед этим область будет засыпать мокрым снегом.

- Днем 06 марта на западе Ленинградской области ожидается метель. Местами ожидаются порывы ветра 15-18 метров в секунду, - сообщили в МЧС 47-го региона.

Погода сильно ухудшится с 4 марта. Уже в ночь на четверг в регионе пойдет мокрый снег, похолодает до минус 3-8 градусов. Ветер усилится до 8-13 метров в секунду, днем немного стихнет до 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в дневное время от нуля до минус 5 градусов.

Такая непогода будет стоять все три дня. После метель немного поутихнет, однако холода сохранятся.