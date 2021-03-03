Законопроект о Генплане Петербурга приняли в первом чтении

Правила застройки Петербурга ужесточат. Фото: Артем КИЛЬКИН

Депутаты Заксобрания Северной столицы приняли в первом чтении Законопроект о Генплане Петербурга. Это документ, по которому идет стратегическое развитие города. В новой редакции закона Генплан делают более детальным, а правила застройки ужесточат.

- В главный градостроительный документ предлагается включить положение о территориальном планировании Петербурга, карты всех функциональных зон и территориальных единиц, а также объектов, планируемых для размещения. Слишком часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда на территории рекреационной зоны вдруг начинает расти гостиничный комплекс или элитное жилье, - заявил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

По новым правилам, застройщик, который хочет построить промышленное предприятие в жилой зоне, например, должен будет изменить назначение зоны. А для этого – представить проект на этапе стратегического планирования. И уже депутаты, с учетом мнения жителей, решат, одобрять проект или нет.

Другими словами, новый состав Генплана должен устранить скандалы с уплотнительной застройкой и другими моментами, ухудшающими качество жизни горожан.