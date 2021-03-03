Петербургским льготникам оставят только один проездной на транспорт

В Петербурге льготникам оставят только один проездной Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Льготникам Санкт-Петербурга оставят только один проездной на общественный транспорт. Данную поправку в законодательство города в среду, 3 марта 2021 года, поддержали депутаты Законодательно собрания. Отмечается, что теперь льготники не смогут оформлять несколько проездных документов, как это было ранее.

- Никакого принудительного изъятия билетов не планируется. Все билеты, если они выданы по нескольким основаниям, будут действовать до конца срока своего действия. Потом будет выдаваться один, - отметил представитель губернатора в ЗакСе Юрий Шестериков.

Шестериков добавил, что в 2019 году несколько проездных оформили 110 льготников, а в сентябре 2020 года более 1,7 тысяч человек. Сейчас в городе уже свыше 4 тысяч двойных проездных.

Кроме того, в общественном транспорте Петербурге фиксируются случаи одновременного предъявления различных видов льготных проездных билетов, зарегистрированных на одно и то же лицо. Это означает, что этими проездными пользуются не только льготники, но и посторонние люди.