Потерянную маленькую девочку нашли в Петербурге

Одинокую девочку без родителей нашли в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге на улице нашли одинокую маленькую девочку. Ребенок ходил один по Бестужевской улице днем в среду, 3 марта 2021 года. На вид ей не больше 4-5 лет. На малышу обратили внимание сотрудники полиции и отвели ее в отделение Калининского района, а сами принялись искать родителей потеряшки. Сообщения с фотографиями малышки распространили в сети.

- Информация быстро пошла по родительским чатам, - рассказали в соцсети активисты.

Буквально за считанное время родители девочки все же нашлись. Как именно они умудрились потерять ребенка, пока не сообщается. Главное, что малышка в порядке и воссоединилась с семьей.

Напомним, в декабре в Петербурге разыскивали девятилетнего мальчика. Ребенок вышел на холод полураздетый и в домашних тапочках. Его нашли спустя несколько часов. Школьник прошел 10 километров пешком от Шушар до "Электросилы".