Квадратный метр в новостройках Петербурга подорожал на 7%

Цены на жилье в Петербурге опять выросли. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Жилье в Петербурге продолжает дорожать рекордными темпами. Остановить этот процесс не может ни падение общих доходов населения, ни экономическая ситуация в стране. Только за зиму стоимость квадратного метра в новостройках выросла сразу на 7%.

- Средняя цена квадратного метра жилья класса масс-маркет за три зимних месяца выросла на 7% и к концу февраля достигла 152,7 тысячи рублей, - пишет газета «Петербургский дневник» со ссылкой на данные аналитиков компании «Петербургская недвижимость».

Чуть дешевле стоят квартиры в окрестностях Северной столицы, хоть там рост оказался выше – сразу 8% за зиму. Однако стоимость «квадрата» удержалась в психологических рамках «до 100» и составила 99,3 тысячи рублей.

Что касается бизнес-класса, то там прибавка составила 5,3%, до 237,6 тысячи рублей за квадратный метр. А элитное жилье, которому, казалось бы и расти некуда, стоит 394,3 тысячи рублей за «квадрат» (+1,1%).

Отметим, что все больше квартир покупается в ипотеку (рост в 73%), а существенная часть жилья приобретается как инвестиция или для сдачи внаем.