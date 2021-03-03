Похолодание придет в Ленобласть 4 марта

Дорожники перейдут в усиленный режим из-за обещанного снегопада. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

Ухудшение погоды ожидает жителей северо-западной части России уже с четверга. По данным синоптиков, в Петербург и Ленинградскую область придет похолодание, снег и ветер. И если в городе будет относительно спокойно, то в области ожидается сложная метеообстановка.

- ФКУ УПРДОР «Северо-Запад» предупреждает автомобилистов о том, что в ближайшие дни на территории Ленинградской области прогнозируются неблагоприятные погодные условия. В четверг, 4 марта, ожидается небольшой, ночью местами мокрый снег. Будет дуть северо-западный ветер, скоростью 8-13 м/с. В ночные часы столбики термометров по области будут показывать -3...-8, днем – от 0 до -5 градусов Цельсия, - сообщает пресс-служба регионального Управления федеральных автодорог.

Такие перепады приведут к образованию гололеда. А снег может ухудшить видимость на дорогах. На КАД и другие федеральные трассы вокруг Петербурга выйдет дополнительная техника. Водителей убедительно просят соблюдать скоростной режим, не нарушать правила и не мешать работе уборочных машин.