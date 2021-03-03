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Петербурженка отсудила у коммунальщиков 150 тысяч рублей за испорченную шубу

Женщина упала на скользкой дороге, кровь запачкала одежду
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Петербургских коммунальщик обязали выплатить компенсацию за испорченную шубу женщины, которая поскользнулась на гололеде.

Петербургских коммунальщик обязали выплатить компенсацию за испорченную шубу женщины, которая поскользнулась на гололеде.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Принципиальная петербурженка отсудила у дорожного предприятия чуть более 150 тысяч рублей компенсации за испорченную шубу. Дело было так: в далеком январе 2017 года женщина шла по проспекту Маршала Жукова, где поскользнулась и разбила себе голову при падении. Кровь в итоге и запачкала дорогую одежду.

Дама не на шутку обиделась на коммунальщиков, из рук вон плохо прибравших территорию, собрала все доказательства и пошла в суд с требованием возместить вред на сумму около 300 тысяч рублей. Там встали на ее сторону, но поумерили пыл.

- Ответчик заверил, что уборку территории в тот день провели надлежащим образом, а падение произошло по причине наличия у истца ряда заболеваний или как несчастный случай, произошедший по ее собственной неосторожности. Суд же указал, что важнейшим условием выполнения работ по уборке территорий является их своевременность и оперативность с обеспечением безопасного движения пешеходов, - отметили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

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