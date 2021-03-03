Водители около 90 тысяч раз нарушили ПДД за февраль в Санкт-Петербурге

Почти 90 тысяч нарушений ПДД зафиксировали комплексы фотовидеофиксации в феврале в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге комплексы фотовидеофиксации выявили около 90 тысяч нарушений за февраль 2021 года. При этом чаще всего горе-водители пренебрегали скоростным режимом – целых 85 тысяч раз. На втором месте антирейтинга находится проезд на красный сигнал светофора, а на третьем – нарушение требования остановки или стоянки.

В Смольном рассказывают, что петербургские водители становятся более внимательными и дисциплинированным по сравнению с первым месяцем 2021-го. Тогда, напомним, нарушений было вдвое больше. Но все же, в среднем по 3 тысячи ДТП за день в феврале – по-прежнему чересчур много.

- На поведение водителей повлияли многочисленные февральские снегопады и сложная дорожная обстановка, но мы надеемся, что такая положительная динамика сохранится и далее, - сообщили в пресс-службе комитета по информатизации и связи Северной столицы.