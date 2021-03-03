Руководителей театра «Мюзик-Холл» наградили Орденами Звезды Италии

Фабио Мастранджело наградили Орденом Звезды Италии и степенью Офицера. Фото: Олег ЗОЛОТО

Руководителей Санкт-Петербургского театра «Мюзик Холл» в торжественной обстановке наградили Орденами Звезды Италии. Теперь у художественного руководителя Фабио Мастранджело и директора коллектива Юлии Стрижак есть степени Офицера. Церемония прошла на праздничном концерте Viva l’Italia с участием представителей Смольного и посола Италии.

Церемония награждения состоялась во время концерта Viva l’Italia, на котором присутствовали первые лица Петербурга и послы Италии. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Высшая награда у нас это степень Командора. Кто знает, может, лет через пять им стану! – улыбается Фабио Мастранджело. – Но и степень Офицера очень высокая награда, очень приятно ее получить. Ведь часто родина забывает своих сыновей, разбросанных по миру. Но мне очень повезло, что для меня Россия – вторая родина, поэтому я вообще не скучаю по Италии. Но люблю, конечно! Это страна, в которой я родился и страна музыки для меня.

Фабио Мастранджело не скрывал радости от награды. Фото: Олег ЗОЛОТО

К слову, в последние годы «Мюзик Холл» востребован среди итальянской публики. Театр проводит за границей петербургский оперный фестиваль.