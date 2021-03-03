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Звезды

Руководителей театра «Мюзик-Холл» наградили Орденами Звезды Италии

Теперь худрук Фабио Мастранджело и директор коллектива Юлия Стрижак обладают степенью Офицера
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Фабио Мастранджело наградили Орденом Звезды Италии и степенью Офицера.

Фабио Мастранджело наградили Орденом Звезды Италии и степенью Офицера.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Руководителей Санкт-Петербургского театра «Мюзик Холл» в торжественной обстановке наградили Орденами Звезды Италии. Теперь у художественного руководителя Фабио Мастранджело и директора коллектива Юлии Стрижак есть степени Офицера. Церемония прошла на праздничном концерте Viva l’Italia с участием представителей Смольного и посола Италии.

Церемония награждения состоялась во время концерта Viva l’Italia, на котором присутствовали первые лица Петербурга и послы Италии.

Церемония награждения состоялась во время концерта Viva l’Italia, на котором присутствовали первые лица Петербурга и послы Италии.

Фото: Олег ЗОЛОТО

- Высшая награда у нас это степень Командора. Кто знает, может, лет через пять им стану! – улыбается Фабио Мастранджело. – Но и степень Офицера очень высокая награда, очень приятно ее получить. Ведь часто родина забывает своих сыновей, разбросанных по миру. Но мне очень повезло, что для меня Россия – вторая родина, поэтому я вообще не скучаю по Италии. Но люблю, конечно! Это страна, в которой я родился и страна музыки для меня.

Фабио Мастранджело не скрывал радости от награды.

Фабио Мастранджело не скрывал радости от награды.

Фото: Олег ЗОЛОТО

К слову, в последние годы «Мюзик Холл» востребован среди итальянской публики. Театр проводит за границей петербургский оперный фестиваль.

Посол Италии перед награждением даже процитировал Пушкина. На русском.

Посол Италии перед награждением даже процитировал Пушкина. На русском.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Культура