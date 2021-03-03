Суд рассмотрит дела граффитчика, обвиняемого в осквернении Эрмитажа

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении вандала, разрисовавшего стену Эрмитажа. Фото: Олег ЗОЛОТО

Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга направила в суд уголовное дело, возбужденное в отношении горе-граффитчика, который нарисовал несколько символов на стене Эрмитажа. Напомним, «художества» появились на стене здания со стороны Дворцовой набережной 29 августа прошлого года. Злоумышленника оперативно задержали, а вот личность двух других его подельников не установили.

- 23-летний местный житель обвиняется по статье УК РФ за вандализм. По версии следствия, около 6 часов утра он вместе с двумя неустановленными лицами нанесли на боковые поверхности фасада здания Эрмитажного театра надписи в виде символов, не несущих смысловой нагрузки. Тем самым они осквернили музей, отнесенный к ценным объектам национального и культурного наследия, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

Ущерб от граффити оценили в 370 тысяч рублей. Молодому вандалу грозит в худшем случае лишение свободы на срок до трех лет.