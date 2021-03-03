Центр помощи диким животным «Велес» объявил о тяжелом финансовом положении

Центр "Велес" просит петербуржцев помочь копеечкой на содержание диких животных, проходящих лечение и реабилитацию. Фото: Олег ЗОЛОТО

В центре помощи диким животным «Велес», что находится в Ленобласти, наступили крайне трудные времена. Волонтеры пишут в своей группе во «Вконтакте», что зверят попросту не на что кормить и содержать во время пандемии. Напомним, именно в «Велес» обычно везут травмированных диких животных на лечение и реабилитацию. Например, несколько дней назад туда приехал измученный львенок, изъятый у организаторов фотосессий.

- Друзья, мы существуем только благодаря вам и без вашей помощи нам не выжить! Положение очень тяжелое! Есть масса расходов, скрытых от глаз всех наших благотворителей, - закупка тоннами мяса, куры и других продуктов питания, заработная плата сотрудникам, оплата электричества, угля, медикаменты, сено и солома, комбикорм десятками мешков и многое-многое другое... Все цены постоянно растут… - сетуют работники «Велеса».

Если вы хотите помочь волонтерам, то все реквизиты указаны по ссылке в группе Центра во «Вконтакте».