Вызвать врача на дом в Петербурге теперь можно по телефону 112

Петербуржцы могут вызвать врача на дом через службу «122» при любом недомогании. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге с марта 2021 года можно вызвать врача на дом через службу «122» при любом недомогании. Напомним, ранее эту услугу сделали исключительно для тех, кто подозревает у себя коронавирус и не может или не хочет дозвониться до районной поликлиники. Кроме этого по телефону «122» по-прежнему можно узнать о тестировании на COVID-19 и получить ответ на многие другие вопросы об инфекции.

- Также врача на дом можно вызвать и как раньше – по телефону районной поликлиники, - уточняют в Межведомственном координационном совете по противодействию распространения коронавируса в Санкт-Петербурге.

К слову, эпидситуация в Северной столице медленно, но улучшается, даже несмотря на резкий рост суточного числа заболевших – на 426 процентов по сравнению с данными на прошлую среду. Чтобы вторая волна пандемии окончательно сошла на нет, Смольный просит петербуржцев активнее участвовать в вакцинации.