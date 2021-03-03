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Здоровье

Вызвать врача на дом в Петербурге теперь можно по телефону 112

Ранее эта услуга предназначалась только больным с подозрением на коронавирус
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Петербуржцы могут вызвать врача на дом через службу «122» при любом недомогании.

Петербуржцы могут вызвать врача на дом через службу «122» при любом недомогании.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге с марта 2021 года можно вызвать врача на дом через службу «122» при любом недомогании. Напомним, ранее эту услугу сделали исключительно для тех, кто подозревает у себя коронавирус и не может или не хочет дозвониться до районной поликлиники. Кроме этого по телефону «122» по-прежнему можно узнать о тестировании на COVID-19 и получить ответ на многие другие вопросы об инфекции.

- Также врача на дом можно вызвать и как раньше – по телефону районной поликлиники, - уточняют в Межведомственном координационном совете по противодействию распространения коронавируса в Санкт-Петербурге.

К слову, эпидситуация в Северной столице медленно, но улучшается, даже несмотря на резкий рост суточного числа заболевших – на 426 процентов по сравнению с данными на прошлую среду. Чтобы вторая волна пандемии окончательно сошла на нет, Смольный просит петербуржцев активнее участвовать в вакцинации.

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