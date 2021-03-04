Ветеринары рассказали о состоянии черепашки, брошенной живодером на лед с Гренадерского моста

Черепашка, которую бросили с Гренадерского моста, не смогла выжить. Фото: vk.com/koshkispas

Стало известно о состоянии здоровья черепашки, которую неизвестный живодер скинул с Гренадерского моста на лед Большой Невки. Напомним, накануне «КП» писала, что малютку вызволили из беды отважные сотрудницы «Кошкиспаса». Девушки отвезли черепаху в ветеринарную клинику, попутно ругая жестокого хозяина пресмыкающегося.

Черепаха почти двое суток пролежала вниз головой на холодном льду. Фото: vk.com/koshkispas

- Черепашка чуть шевельнула лапкой и головой только в больнице, а затем снова замерла. И все равно это было просто чудо! Последующий осмотр и рентген показали, что малышка жива и даже цел позвоночник, но падение не прошло даром. Есть трещины панциря сверху и снизу, переломы конечностей и таза, - рассказывают волонтеры «Кошкиспаса» в своей группе во «Вконтакте».

Самочку назвали Невкой, спасибо месту ее нахождения. Ей от 4 до 9 лет. Шансы на реабилитацию, по словам врачей, все-таки есть. Вернее – были… К сожалению, публикация о спасении черепахи заканчивается трагичной новостью, что она умерла, несмотря на старания медиков.