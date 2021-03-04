Петербуржцев покорил дворник, спасший детский сад от потопа

В Петербурге нашли самого доброго и трудолюбивого дворника. Фото: vk.com/gks1kalin

Жители Санкт-Петербурга похвалили инициативного дворника, который спас от потопа детский сад возле улицы Демьяна Бедного 30, к.7 в Калининском районе. По словам местного Жилкомсервиса, рабочий по имени Сахиб возмутился огромной луже во дворе и решил помочь местным жителям. Сначала он попросил коллегу на тракторе раскопать проблемную ливневку, чтобы вода могла уйти. Далее Сахиб решил довести дело до конца.

Теперь дожди этому участку не помеха. Фото: vk.com/gks1kalin

- На следующий день дворник первым делом прибежал в мастерскую сантехников, взял трубу, вручную заменил поврежденный участок и закопал траншею обратно. Попытки прочистить прежнюю трубу ни к чему не привели, а искать, кому принадлежит ливневка и писать по инстанциям было долго, - рассказывают в группе ООО «ЖКС №1 Калининского района» во «Вконтакте».

В комментариях к новости местные жители удивились гуманизму Сахиба и дружно благодарят его за проделанную работу. Кто-то даже требует премировать дворника.