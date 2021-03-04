Погода в Санкт-Петербурге: 4 марта 2021 года ознаменует начало заморозков

"Комсомолка" узнала о погоде в Санкт-Петербурге на четверг, 4 марта 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» выяснила, какой будет погода в Санкт-Петербурге в четверг, 4 марта 2021 года. Горожанам можно вновь утепляться. Плюсовая температура на время уходит из Северной столицы, уступая место заморозкам. Но в четверг будет незначительно холодно. Кроме этого стоит ожидать снега и быть осторожными на улице из-за гололедицы.

- 4 марта будет облачная с прояснениями погода. Ночью ожидается небольшой, местами умеренный снег, в начале ночи – мокрый снег. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит от -3 до -5 градусов по Цельсию, а днем от -1 до -3 градусов. Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем мало меняться, - передает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Что касается Ленобласти, то там обстановка на дорогах будет куда сложнее из-за снега и ветра со скоростью до 13 метров в секунду. Ночью температура упадет до минус 8 градусов.