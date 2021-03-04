Часть крыши обвалилась на здании Военно-космической академии в Петербурге

У здания Военно-космической академии обвалилась лепнина Фото: СОЦСЕТИ

Здание Военно-космической академии в Санкт-Петербурге частично разрушилось. В ночь на четверг, 4 марта 2021 года, прохожие заметили, что от дома на Ждановской улице отвалилась часть крыши. Большой кусок оторвался рядом со сливной трубой и разбился об асфальт. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.

- На Ждановской от здания Военно-космической академии обвалилась часть крыши, - написал свидетель.

Лепнина разбилась об асфальт, благо, никого не задело Фото: СОЦСЕТИ

В действительности обвалилась часть лепнины с кровли. Возможно, она разрушилась во время оттепели, когда тяжелый лед давил на убранство. Благо, при падении лепнины никто не пострадал.

Напомним, что два года назад в университете ИТМО на улице Ломоносова, 9 в Петербурге обрушились перекрытия и обвалилась часть крыши. Благо, никто не погиб. Из здания были эвакуированы около 80 человек. После следственный комитет возбудил уголовное дело.