Водитель "Форда" разбил два машины и скрылся с места ДТП в Петербурге

"Форд" разбил две машины на Малой Балканской и скрылся с места ДТП Фото: СОЦСЕТИ

Житель Санкт-Петербурга стал свидетелем двойной аварии, а также уезда виновника с места ДТП. Поздно вечером в среду, 3 марта 2021 года, на Малой Балканской улице возле дома 34, корпус 1, автомобиль "Форд Фокус" темного цвета врезался в припаркованный "Форд" красного цвета. После этого водитель и пассажир решили не вызывать ГИБДД, а просто скрыться.

- С водительской стороны вышла девушка, с пассажирского места мужчина. Они что-то обсудили и девушка ушла, а мужчина сел за руль и уехал с места ДТП, - рассказал в социальной сети очевидец.

Перед тем, как мужчина на "Форд" уехал, он врезался в еще одну машину, стоящую на дороге.

- Неприятный "сюрприз" ждет владельцев двух, а может и трех машин, - добавил свидетель.

Полицию очевидец вызывать не стал, решил лишь предупредить автовладельцев машин, отметив, что на доме, рядом с которым произошла авария, есть камеры.