Зима и снег вернулись в Петербург 4 марта

Зимняя погода вернулась в Петербург 4 марта Фото: Артем КИЛЬКИН

К сожалению, весна в Санкт-Петербурге взяла паузу. Зимняя погода снова вернулась в город в четверг, 4 марта 2021 года. В Северной столице опять установится минусовая погода, на дорогах ожидается гололед, пойдет снег.

- Метеорологические условия в Северной столице сформирует тыловая, холодная часть циклона, уходящего своим центром на Вятку. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет кратковременный снег, гололедица, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Днем в Петербурге ожидается температура в районе минус 1-3 градусов, по Ленинградской области разброс от нуля до минус 5 градусов. Ветер тоже будет холодным, северо-западным 4-9 метров в секунду.

Такая холодная погода простоит в Петербурге целую неделю и лишь после снова начнет постепенно теплеть.