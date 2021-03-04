Группа Little Big вошла в шорт-лист возможных представителей России на "Евровидении"

Группа Little Big снова стала кандидатом на участие в "Евровидении" / Фото: Инстаграм lissoff

Санкт-Петербургская группа Little Big снова стала претендентом на участие в музыкальном конкурсе "Евровидение". Первый канал составил шорт-лист возможных представителей России. Однако окончательно все решится народным голосованием, которое состоится в прямом эфире 8 марта 2021 года.

- Мы предварительно отобрали несколько участников, которые, как нам кажется, равны по уровню. Кто больше нравится - пусть решают наши зрители, - отметил директор телеканала Константин Эрнст.

Напомним, что петербургские рейверы Little Big должны были представлять Россию в прошлом году и даже уже написали для этого песню Uno. Однако все сорвалось из-за пандемии.

Теперь международный конкурс песен пройдет 22 мая в Роттердаме. Однако в каком формате, организаторы еще не определили. Вероятно, это будут живые выступления, но с минимальным количеством зрителей в зале.