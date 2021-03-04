Массовое ДТП собрало пробку на КАД в районе Ропшинского шоссе

Несколько машин разбились на КАД за Ропшинским шоссе. Фото: vk.com/spb_today

Массовое ДТП осложнило движение по внешней стороне Кольцовой автодороги Санкт-Петербурга. В районе деревни Горбунки, после пересечения КАД с Ропшинским шоссе столкнулись несколько легковых машин.

- Массовое ДТП на 92 км внешней стороны КАД от Ропшинского шоссе. Постаралась около семи машин. Все экстренные службы на месте, - пишут автомобилисты в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам очевидцев, все началось с водителя белой «лады», который не удержал машину на скользкой трассе (синоптики предупреждали накануне о гололеде) и врезался в разделительное ограждение в левой полосе.

- Влетел в отбойник и раскорячился на две полосы. Друг там ехал, еле увернулся. Судя по всему не всем удалось так сделать, - сообщают пользователи соцсетей в комментариях.

Итогом стала массовая авария и пробка, растянувшаяся на полтора километра. Данных о пострадавших нет, на месте работает бригада скорой помощи.