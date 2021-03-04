Подростка госпитализировали с острым отравлением гашишом в Петербурге

Подросток попал в больницу с тяжелым отравлением гашишом в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге подросток попал в больницу с острым отравлением наркотиков. В ночь на среду, 3 марта 2021 года, в полицию Центрального района из Детской городской больницы №5 поступила телефонограмма о том, что три часа назад к ним госпитализировали 17-летнего мальчика в тяжелом состоянии.

- По известным данным, вечером 2 марта в своей квартире дома 100 по Лиговскому проспекту парень употребил наркотик гашиш. После этого ему стало плохо. С острым отравлением вещества депримирующего действия его госпитализировали. Парень находится в тяжелом состоянии, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Мальчик живет вместе с мамой, которая работает поваром. На учете они не состоят.

Следователи взяли на контроль произошедшее. Квартиру, где отравился парень, осмотрели с кинологом. Других подробностей правоохранители не сообщили.