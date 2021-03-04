Двух закладчиков наркотиков поймали в Петербурге

Закладчика с фото мест спрятанных наркотиков в телефоне задержали в Металлострое. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Полицейские Санкт-Петербурга задержали двух распространителей наркотиков, которые делали так называемые закладки - прятали свертки с запрещенными веществами в тайных местах, откуда из забирали клиенты.

- 1 марта полицейскими задержана 30-летняя петербурженка, которая на общем балконе многоквартирного дома на Индустриальном проспекте посредством закладки сбыла гражданину, выступающему в роли закупщика, наркотическое средство «метамфетамин», массой 2,92 грамма, - сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Интересно, что женщина сильно не утруждалась - живет она в том же доме. При обыске в ее холодильнике нашли почти 600 граммов наркотика. Петербурженке грозит до 20 лет тюрьмы.

А 2 марта в поселке Металлострой был задержан 27-летний мужчина. С собой у него нашли сверток с синтетическим веществом. А в смартфоне задержанного полицейские обнаружили фотографии мест десятков тайников-закладок с наркотиками, с указанием координат их расположения. Распространителю грозит до восьми лет лишения свободы.