Более 23,5 тысяч человек обследовали на коронавирус в Петербурге за сутки

23,5 тысяч жителей Петербурга обследовали на ковид за сутки. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Более 23,5 тысяч жителей Санкт-Петербурга сдали тесты на наличие коронавирусной инфекции за вчерашний день. Такие данные на утро четверга, 4 марта, сообщает городской Оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением ковида.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 23 641 человека. Обработано 5084 вызова по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - сообщает пресс-служба Смольного.

Также власти города сообщают о выполнении 5795 заявок на оказание помощи. Вызвать волонтера можно по телефону: 8-800-200-34-11.

Продолжается и работа по выдаче гуманитарных продуктовых наборов пожилым, одиноким петербуржцам и малоимущим многодетным семьям. С начала октября 2020 года такую помощь получили уже 175 963 человека.