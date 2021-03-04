Технику «Метростроя» начали арестовывать за долги

Технику "Метростроя" начали вывозить судебные приставы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Проблемы петербургского «Метростроя» вошли в новую фазу: судебные приставы начали вывозить арестованное за долги оборудование компании. Печальный процесс идет на двух производственных площадках.

- В Петербурге судебные приставы начали вывозить технику с площадок ОАО «Метрострой» по двум адресам: «УПТК филиал ОАО «Метрострой» на улице Расстанной и «Управление механизации – филиал ОАО «Метрострой» на улице Маршала Говорова, - пишет газета «Петербургский дневник» со ссылкой на собственные источники.

Пока приставы забирают ту технику, которая не задействована в строительных работах на объектах подземки. Но что будет дальше, пока никто точно сказать не может. Долги «Метростроя» исчисляются сотнями миллионов рублей, а в списке взыскателей - крупные компании и банки.

По их искам судебные приставы составили опись имущества главного строителя петербургского метро и начали арестовывать его для дальнейшей реализации.

Напомним, что в Петербурге создана другая компания - «Метрострой Северной столицы», которая, как предполагается, и будет в дальнейшем работать в подземке.