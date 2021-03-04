Мстительную женщину и поджигателя иномарки торгового представителя задержали в Петербурге

Полиция Петербурга задержала мстительную женщину за поджог иномарки и исполнителя преступления Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали поджигателя иномарки местного торгового представителя, а также заказчика преступления. На обоих подозреваемых вышли в ночь на среду, 3 марта 2021 года. Оказалось, что предполагаемым заказчиком является женщина.

- 6 ноября 2020 года в полицию поступило сообщение о том, что во дворе дома 22 по улице Верности горит "Шкода", принадлежащая 33-летнему мужчине-торговому представителю, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

На соседнем доме была установлена камера. На видео попал момент, как в 02:30 часов ночи к автомобилю подошел неизвестный. Разбив стекло задней двери он совершил поджог и сбежал.

По факту было возбуждено уголовное дело. 3 марта полицейские задержали подозреваемого 37-летнего поджигателя. Спустя несколько часов во Фрунзенском районе была задержана 36-летняя женщина. По версии оперативников, именно она стала организатором данного преступления.

Сейчас устанавливаются мотивы преступления. Оба подозреваемых находятся под стражей.