Смольный расторг миллиардный контракт на капремонт Шлиссельбургского шоссе

Контракт на капремонт Шлиссельбургского шоссе разорван. Фото: Яндекс. Карты.

Дирекция транспортного строительства, которая подчиняется Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, расторгла контракт с компанией «Возрождение». Сутью договора был капитальный ремонт Шлиссельбургского шоссе.

- Размещена информация об исполнении (о расторжении) контракта на выполнение работ по капитальному ремонту объекта «Шлиссельбургское шоссе от Петрозаводского шоссе до ул. Пролетарской Победы», - говорится в карточке на сайте Госзакупок.

С 3 марта 2021 года статус контракта установлен как «исполнение прекращено».

Отметим, что договор на сумму 1 миллиард 168 миллионов 96 тысяч 438 рублей и 47 копеек был заключен еще в 2017 году. Сроки исполнения несколько раз продлевались, последней датой окончания значился 2022 год. Подрядчик успел сделать часть работ, однако в конце 2019 года они практически остановились.

Жители поселка Усть-Ижора возмущались вырубкой деревьев вдоль исторического Шлиссельбургского тракта - предшественника шоссе, а потом появилась новая трудность - сохранение булыжного мощения тракта. В итоге контракт было решено разорвать.