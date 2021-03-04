Браконьеров с тушей убитого лося задержали в Ленобласти

В Ленобласти задержали браконьеров с тушей убитого лося Фото: принтскрин видео.

В Ленинградской области с поличным задержали браконьеров. В ночь на 3 марта 2021 года в одном из садоводств сотрудники полиции Всеволожского района поймали двух мужчин: 39-летнего уроженца Татарстана Фаиля и 52-летнего уроженца Новгородской области Сергея. Они как раз грузили в машину части туши убитого животного - сами лося.

- Нам мужик дал, пообещал мясо, - пытались оправдаться браконьеры.

Полицейские выяснили, что у браконьеров есть третий соучастник. Вместе с ними он убил животное и частично разделал тушу. Однако скрылся еще до приезда полиции.

Сейчас третьего подозреваемого разыскивают. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело за незаконную охоту. За это им грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в феврале семь браконьеров из Лодейнопольского района получили по 3-3,5 лет за убийство трех лосей, среди которых была беременная самка.