986 новых случаев коронавируса зафиксированы в Петербурге на утро 4 марта

Заболеваемость коронавирусом в Петербурге остается на стабильном уровне. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новые данные по ситуации с коронавирусом в России обнародовал федеральный Оперштаб. Так, на утро 4 марта заболели еще 11 385 человек, выздоровели 16 123, а умерли 475 пациентов. По Петербургу показатели разумеется ниже, но все еще достаточно высоки.

- В Санкт-Петербурга отмечены 986 новых случаев заражения коронавирусом, но это в пределах нормы последнего времени. С начала пандемии общее число заболевших составляет 371 005 человек, - сообщает портал «Стопкоронавирус».

То есть зафиксирован небольшой рост числа заболевших (на 24 случая). Выздоровели за все время 308 160 пациентов (+ 2609 за сутки), а количество летальных исходов по причине коронавируса в Петербурге достигло 11 248 (+48).

В активной фазе болезни находятся 51 597 человек. А за сутки тест на коронавирусную инфекцию в Петербурге сделал 23 641 житель города.