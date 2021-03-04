Пулково признан лучшим аэропортом Европы по качеству обслуживания

Аэропорт Пулково признан лучшим в Европе по качеству обслуживания пассажиров Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Аэропорт Санкт-Петербурга Пулково признан лучших в Европе по качеству обслуживания в категории 15-25 миллионов пассажиров в год. Об этом пресс-служба "воздушных ворот" сообщила в четверг, 4 марта 2021 года. Такое звание Пулково было присвоено по результатам исследования Международного совета аэропортов (Airports Council International).

- Несмотря на отказ многих других аэропортов от участия в рейтинге из-за пандемии, мы продолжили борьбу за качество и трижды одержали победу: в первом, третьем и четвертом кварталах 2020 года, завоевав в итоге лидерскую позицию, - отметил генеральный директор ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы" Леонид Сергеев.

Работа сотрудников Пулково оценивалась по 34 показателям: время ожидания и работа сотрудников на регистрации и досмотре, доступность навигации, общая атмосфера в аэропорту, чистота терминала, комфортность залов ожидания, услуги бизнес-салонов, Wi-Fi, парковочный комплекс, доступность ресторанов и магазинов и другие.

Несмотря на сложности из-за коронавируса, Пулково продолжил работу над многими проектами и стал еще комфортнее для пассажиров.