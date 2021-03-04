Подозреваемых в серии угонов корейских иномарок задержали в Петербурге и Ленобласти

Группу предполагаемых угонщиков накрыли в Петербурге. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Петербургские полицейские провели масштабную операцию по мечтам жительства более чем 10 человек, которых подозревают в причастности к серии угонов корейских иномарок. По версии правоохранительных органов, члены группировки похищали легковушки и перегоняли их за границу.

- По версии полиции, злоумышленники занимались хищениями автомобилей корейского производства марок «КИА» и «Хендэ» на территории Петербурга и Ленинградской области, изменяли их идентификационные номера с целью дальнейшей легализации и сбыта на территории соседней республики, - сообщает пресс-служба Главка.

Полицейские отследили всю цепочку действий от угона машин до переправки их за границу. Были установлены 11 участников предполагаемой организованной группы. По местам их жительства прошли обыски, в ходе которых было найдено оружие, печати автомобильных центров Петербурга, технические приспособления и детали машин.

Предполагаемый организатор - 57-летний ранее судимый уроженец Эстонии.