Полмиллиона цветов украсят Петербург к майским праздника

К майским праздникам Петербург украсят полмиллиона цветов Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Садовники Санкт-Петербурга приступили к разработке цветочного оформления города в весенне-летний сезон. Как сообщили в Смольном в четверг, 4 марта 2021 года, уже к майским праздникам Северную столицу украсят полмиллиона цветов. В этом году на клумбах появятся не только привычные "летники", но и долгоцветущие растения, устойчивые к холодам.

- Петербург всегда славился своими садами и парками. Зеленые зоны делают воздух чище, но эстетика не менее важна. Не только архитектурные шедевры и памятники украшают наш город, но и цветы, - отметил губернатор города Александр Беглов.

К майским праздникам в городе на Неве расцветут полмиллиона виол. Позже клумбы украсят кохия веничная, декоративная капуста, немезия, циния, гибискус клинолистный, портулак.

Всего в цветочном оформлении Петербурга в этом году планируется использовать 40 видов и 100 сортов растений. Это 33000 многолетних растений, 4200000 летников, более 200000 тюльпанов.