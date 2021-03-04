Памятник погибшим врачам повторно открыли в Петербурге

4 марта на набережной Карповки вновь собрались люди. Фото: Олег ЗОЛОТО

Еще одна церемония открытия памятника «Печальный ангел», посвященного медикам, погибшим от пандемии, прошла в Петербурге. На этот раз на набережную Карповки пришли активисты, организовавшие стену памяти на Малой Садовой и ставшие инициаторами создания постоянного мемориала.

Мне хочется сказать главное: чтобы никто больше не умирал. Я знаю, что здесь присутствуют родные тех, кто ушел. Они до сих пор не могут об этом спокойно говорить. Я хочу, чтобы их боль стала хоть немного меньше, - заявила на церемонии один из инициаторов установки ангела Галина Артеменко.

Напомним, что утром 4 марта, до официального времени открытия памятника на набережную Карповки с цветами приехал глава Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, а 3 марта, за день до заявленной организаторами даты, памятник внезапно открыли в присутствии губернатора Петербурга Александра Беглова.

И на вчерашнем и на сегодняшнем мероприятии присутствовала вдова скульптора Романа Шустрова, автора «Печального ангела», умершего от коронавируса в мае 2020 года.