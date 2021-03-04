Ремонт эскалаторов на станции метро «Парк Победы» начнется с 11 марта

На "Парке Победы" будут ремонтировать эскалаторы. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Станция петербургского метрополитена «Парк Победы» уходит на ремонт. Правда не на капитальных, когда закрывают все и вся, а на частичный. В ближайшее время здесь будут менять эскалаторы, что означает ограничение на вход и выход.

- В связи с капитальным ремонтом эскалатора изменяется режим работы наземного вестибюля станции «Парк Победы». С 11 марта по 14 мая 2021 года по рабочим дням с 08:00 до 08:40 вход будет ограничен, - сообщает пресс-служба метрополитена.

А два дня: 3 и 4 апреля станция «Парк Победы» будет полностью закрыта на вход и выход. В подземке советуют пассажирам учитывать изменения в работе и выбирать другие маршруты поездки.

Напомним, что с 10 января на годичный капремонт ушла «Маяковская», а всего в ближайшую пятилетку работы с полным закрытием пройдут на шести станциях метрополитена.