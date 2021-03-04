Подросток умер от передозировки наркотиков в Петербурге

Петербургский подросток умер после употребления наркотиков Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге подросток скончался после употребления наркотиков. В два часа дня в полицию Невского района от оператора скорой помощи поступило сообщение о том, что в квартире дома 124/5 по Октябрьской набережной обнаружен труп 17-летнего парня. На место выехали правоохранители для проверки.

- Квартира принадлежит 51-летней женщине. Подросток находился там в гостях. На теле признаков насильственной смерти не обнаружено, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Тело направлено в морг для установления причин смерти. Из квартиры полицейские забрали предмет, похожий на курительную трубку, ракушку со следами вещества коричневого цвета, полимерный пакет со следами вещества белого цвета.

Сам парень из неполной, но благополучной семьи. Мальчик нигде не учился, не работал и на учете не состоял.