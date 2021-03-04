Суды Петербурга эвакуируют из-за сообщений о минировании

Петербургские суды проверяют после сообщений о минировании. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Новая волна эвакуаций накрыла районный суды Санкт-Петербурга днем 4 марта. Сообщения о минировании объектов Фемиды поступили в местные отделения полиции. После этого правоохранительные органы начали проверку по указанным в посланиях адресам.

- Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга эвакуируется, а в Выборгский районный суд приехала полиция с собакой, - сообщает Объединенная пресс-служба судов города на Неве.

Также, по данным правоохранительных органов, сообщения о минировании касаются Красногвардейского, Колпинского, Московского, Приморского, Куйбышевского и Петродворцового районных судов.

Сейчас здесь работает полиция и кинологи с собаками.

Напомним, что подобные угрозы поступали уже не раз, но в каждом случае они оставались голословными. Никаких взрывных устройств не было найдено.