КамАЗ с бытовкой застрял под мостом на Новочеркасском проспекте

Высокий груз не прошел под мостом. Фото: vk.com/spb_today / Михаил Ильин

Новый участник включился в гонку «мостов глупости» в Петербурге. Кроме одноименной и самой известной конструкции на Софийской улице, часто в сводки ДТП попадает мост на южном шоссе и на Боровой улице. Теперь к ним присоединился путепровод на Новочеркасском проспекте.

- Манипулятор с бытовкой не пролез под железнодорожным мостом на пересечении Гранитной улицы и Новочеркасского проспекта, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На опубликованных в соцсетях фото видно, что водитель КамАЗа не рассчитал высоты груза и не учел, что своды моста закругляются над крайней полосой дороги. итогом стал сильный удар и потерянный груз - бытовка наполовину съехала с кузова на дорогу.

Из-за этого на Новочеркасском проспекте образовалась пробка.

Напомним, что сразу после наступления нового года Мост Глупости отметил юбилей в 200 разбитых машин. А в конце февраля дорогу под мостом затопило из-за потепления.