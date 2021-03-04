Снег и сильный ветер ждут Ленобласть 5 марта

Снег и сильный ветер накроют 5 марта Ленобласть, на выходных начнется метель Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградскую область вернулась зима. В пятницу, 5 марта 2021 года, регион накроет снег. Неприятные ощущения на улице еще добавит сильный ветер. Кроме того, ночью установится 12-градусный мороз. Поэтому убирать зимние вещи в шкаф еще рано.

- В пятницу в области будет облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой снег. Ветер будет северо-западный 5-10 метров в секунду, - рассказали в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Температура воздуха в ночное время опустится до минус 7-12 градусов, днем немного потеплеет до минус 2-7 градусов.

Выходные в Ленобласти станут еще холоднее. 6 марта ночью ожидаются морозы до минус 17-18 градусов. На протяжении двух дней в регионе будет господствовать метель и ураганный ветер 15-18 метров в секунду.