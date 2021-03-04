Общежитие для рабочих сгорело в Металлострое

Огонь уничтожил общежитие в Металлострое. Фото: СОЦСЕТИ

Сильный пожар произошел днем 4 марта в Колпинском районе Санкт-Петербурга. В промзоне поселка Металлострой загорелось недавно построенное как общежитие для рабочих-мигрантов из стран СНГ.

- 4 марта в 12:38 поступило сообщение о пожаре по адресу: Колпинский район, Дорога на Металлострой, дом 5. Горел ангар размером 15х30 метров по всей площади. В 12:52 объявлен дополнительный номер 1-БИС, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу.

На место ЧП прибыли 11 единиц техники и 47 человек личного состава единой противопожарной службы. В 13:42 пожар был локализован, но здание, площадью 450 кв.метров сгорело полностью.

Сейчас в Металлострое работают все экстренные службы города, также прибыли и сотрудники прокуратуры. Данных о пострадавших при пожаре пока не поступало.